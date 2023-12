Vamos a llegar juntas a la presidencia: Sheinbaum

Todas las mujeres de México van a llegar a la Presidencia de la República, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia ante militantes de Zinacantepec, Estado de México, donde afirmó que en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación va la representación e inclusión de todas las mujeres guerreras de la nación.

Reconoce a delfina

“Represento a las mujeres mexicanas, las mujeres mexicanas somos luchonas, somos guerreras, tenemos un enorme amor por nuestras familias, pero también un enorme amor por nuestra patria, por nuestros pueblos, y ahora tenemos una gran oportunidad, somos un símbolo.

“Vamos a llegar todas las mujeres de México a la Presidencia de la República”, afirmó.

Al respecto, reconoció a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, como una mujer guerrera del movimiento de la 4T y por ello adelantó que el próximo año hará equipo con ella para brindar mayores oportunidades a los mexiquenses en materia de movilidad y seguridad pública.

“Aquí con Delfina vamos a ser un equipazo, vamos a ayudar a Delfina, al Estado de México, apoyar en movilidad, en seguridad, en muchos temas, ella tiene carácter y lo está haciendo, pero cuando hay apoyo como lo hace el presidente se hace mucho más”, agregó.

En desacuerdo por la imposición en NL

Por otra parte, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que las elecciones se ganan con votos, no imponiendo algo.

Señaló que no le gustó que el Congreso de Nuevo León haya elegido a una persona que no fuera del movimiento de Samuel García.

Al ser cuestionada de que ahora para las elecciones presidenciales solo habría dos mujeres, Sheinbaum aclaró que aún Movimiento Ciudadano definirá su aspirante a la Presidencia de la República.

“Falta que Movimiento Ciudadano defina su candidato a la Presidencia”, indicó tras un evento en Zinacantepec, Estado de México.

“Más allá que en estar de acuerdo con que Samuel (García) haya dejado en su momento la gubernatura para irse de precandidato único a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento, (...) no me parece que hayan querido imponer a alguien que no del equipo de Samuel esa es mi opinión personal”, señaló.