Vamos mejorando la entrega de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, con el objetivo de supervisar directamente el abasto de medicamentos y dialogar con el personal encargado de la farmacia hospitalaria.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió imágenes del recorrido, en las que se le observa saludando a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores administrativos del nosocomio.

“Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum.

La visita se da en el marco de la estrategia del Gobierno Federal para fortalecer el sistema público de salud y garantizar el acceso oportuno a medicamentos, una de las principales demandas de la población usuaria.

De acuerdo con el mensaje de la presidenta, estas supervisiones buscan detectar áreas de mejora directamente en campo y acelerar la solución de rezagos históricos en el suministro.

Como parte de su política de salud, Sheinbaum ha impulsado acciones orientadas a consolidar un sistema más eficiente y cercano a la gente. Entre ellas destaca el programa de Farmacias del Bienestar, cuyo objetivo es ampliar los puntos de acceso a medicamentos gratuitos, especialmente en comunidades con alta demanda y menor cobertura.

Además, ha reiterado que la mejora en la compra, distribución y logística de medicamentos es una prioridad transversal para todas las instituciones del sector salud, incluyendo IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, con énfasis en la transparencia y la planeación centralizada.

El pasado 12 de noviembre, la mandataria informó que varias farmacéuticas ya se encuentran sujetas a procedimientos administrativos que les impedirán participar en la próxima licitación de compra de medicamentos, tras haber incumplido con los contratos de entrega establecidos por el gobierno.

Estas acciones derivan del llamado que realizó su administración en septiembre, cuando se advirtió a 32 empresas que no habían entregado los fármacos comprometidos que tendrían hasta finales de ese mes para cumplir con sus obligaciones.

“Boxea” con Diana Fernández

La presidenta de México compartió este domingo que visitó el lugar de entrenamiento de la boxeadora juarense, Diana “La Bonita” Fernández, campeona mundial y referente del boxeo femenil en el país.

En la publicación, la mandataria explicó que durante la mañana se dio “un tiempito” para acudir al espacio donde entrena la pugilista originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien reconoció por su disciplina, constancia y trayectoria deportiva.

Diana Fernández, de 31 años, es campeona mundial en la categoría supermosca y ha construido su carrera desde el norte del país, convirtiéndose en un símbolo de esfuerzo y perseverancia.

“Su disciplina y constancia deben ser ejemplo para todas y todos”, escribió la presidenta en el mensaje que acompaña el video.

El video muestra a Sheinbaum dialogando con la boxeadora y observando parte de su entrenamiento, pero también haciendo algunas técnicas del boxeo como parte del entrenamiento.

“Las mujeres podemos ser, lo que queremos ser”, dijo Sheinbaum. Mientras que la pugilista le dijo a la presidenta: “Un gran ejemplo para mí”.

La visita también ocurre en un contexto en el que el Gobierno Federal ha reiterado su interés por impulsar el deporte como una herramienta de transformación social, prevención de la violencia y promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.