Vamos mejorando y por camino correcto en salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” en Ciudad del Carmen, Campeche, con el que pasó de 62 a 94 camas de hospital y duplicó sus capacidades de atención en las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva.

“Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto. La manera de gobernar es distinta, ayer lo dije: caminando, escuchando y transformando, resolviéndole para el bien de la gente”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo anunció que, como parte de la modernización del sistema de salud en el país, se digitalizarán los procesos para reducir los tiempos de respuesta en el suministro de medicamentos e insumos.

“Voy a tomar a los jóvenes, a los especialistas mexicanos y voy a hacer un equipo y les voy a decir: quiero los almacenes de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar; que si piden una medicina, en la tarde llegue. Así como uno compra digital, si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?”, agregó.

Informó que en esta nueva gira para supervisar los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar ya recorrió los estados de Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche para atender de manera directa, con directores, personal médico y usuarios, las necesidades de cada unidad.

Me canso ganso que vamos a modernizar salud

Ante quejas de desabasto de medicamentos, protestas de personal médico y retraso en trámites para solicitar insumos, Claudia Sheinbaum se comprometió -al estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador- a modernizar todo el sistema de salud en México y agilizar procesos con la ayuda de un equipo de trabajo integrado por estudiantes mexicanos, por lo que rechazó contratar empresas privadas para el proyecto.

“Como decía el presidente López Obrador: ‘Me canso ganso’ que vamos a modernizar todo el sistema de salud. Es como una revolución, nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo. De eso se trata lo que vamos a hacer, la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, ya se los dejé de tarea (…) Lo voy a ir informando y voy a consultar con los médicos, con las enfermeras para que me digan si es cierto, no es cierto y cómo vamos avanzando”.

En su discurso, criticó las fallas en logística para garantizar insumos y los oficios que deben entregar los directores de hospitales, por lo que aseguró que la modernización estará a cargo de jóvenes egresados de universidades públicas.

La mandataria volvió a cuestionar las reuniones del gabinete de salud, pues cada fin de semana recibe quejas de desabasto, largos tiempos de espera y mala atención en hospitales.

Garantiza modernizar todo el sistema

“Voy a convocar a los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, del Poli, de la UNAM, de la Universidad de acá de Campeche, a jóvenes salidos de ciencia de datos de Operación, Logística, de estas carreras que hoy se necesitan. Porque ni modo que contratemos una empresa para esto; no, voy a tomar los jóvenes a los especialistas mexicanos”, cuestionó.

“Ya lo voy a atender yo”, expresó la presidenta al ser cuestionada sobre el tema del desabasto de medicamentos en hospitales de Ciudad del Carmen. Además, señaló que ya hay un Fondo de Pensiones para el Bienestar.