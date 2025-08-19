Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que “vamos muy bien” con el Programa Mujeres Bienestar: reportó más de un millón de aseguradas entre 63 y 64 años.

En la conferencia mañanera del lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Montiel Reyes indicó que la meta para registrar este agosto es de dos millones 224 mil mujeres de 60, 61 y 62 años. Al 17 de agosto, van un millón 416 mil registros.

“La idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total”, expuso la secretaria de Bienestar.

Al referir que este programa es un reconocimiento para todas las mujeres mexicanas, Montiel recordó que si la persona tiene de 60 a 64 años debe registrarse del 1 al 30 de este mes, de acuerdo con el calendario por apellido para brindar una mejor atención.