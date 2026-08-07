Vamos paso por paso, dice CSP sobre fracking en México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal seguirá las recomendaciones emitidas por el comité de especialistas de gas natural no convencional, por lo que próximamente comenzarán a evaluar si hay suficiente agua salada antes de iniciar los proyectos, si hay gas y consultar e informar a la población cercana a los yacimientos sobre beneficios e impactos ambientales.

“Entonces, vamos paso por paso, ya nos dijeron los expertos: ‘haz todo esto y si quieres usar gas no convencional, sigue consultando a los expertos, pero primero que nada, ve si hay factibilidad de uso de agua salada en el subsuelo’. Esa es la recomendación, vamos a hacer eso, vamos a hacer un pozo experimental para ver si hay agua salada en el subsuelo profundo”, explicó.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno todavía no tiene una estimación de cuántas personas se verán afectadas por la explotación de yacimientos ni cuánto costaría o cuántos pozos se deben implementar para garantizar la soberanía energética, pues son factores que se siguen evaluando.

“Todavía sigue el estudio, porque lo que hay que ver primero que nada si hay agua salada, o sea, agua no potable, vamos a decirlo así. Y que no esté comprometida actualmente, ni en el futuro para el consumo humano, que pueda ser utilizada”, expresó al señalar que periódicamente asistirán los especialistas a la mañanera para informar sobre los avances.

En ese sentido, el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional señalará cuánta agua hay disponible, qué técnicas son recomendables, qué alternativas hay si ciertas zonas no son viables, cuál deberá ser el presupuesto y las peticiones de cada comunidad involucrada.

Incorpora conclusiones del Comité de Científicos

La presidenta informó que el Gobierno de México tomará en consideración las 10 primeras conclusiones preliminares del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, con el objetivo de reducir la importación de Estados Unidos y garantizar la soberanía energética.

“¿Qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior, aún con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando de Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación para que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, lo buscan todos los países del mundo, garantizar su soberanía energética”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Esperar lineamientos finales

Y al señalar que se ha hablado ya del tema por dos días seguidos, la presidenta pidió esperar los lineamientos finales para la protección de los derechos de las audiencias.

Sheinbaum Pardo recalcó que están a consulta los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias.

“La propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ha reconocido, porque incluso estuvo de acuerdo cuando se votó la ley”, dijo.

Mencionó que habría reuniones con la CIRT y con otros grupos. “Vamos a esperar la próxima semana a que haya una conclusión de cuáles serían los lineamientos finales y a partir de ahí puede seguir el debate sin problema”.

Descarta visita del papa en 2027

Y al ser cuestionada sobre si este año el papa León XIV visitará el país, la mandataria insistió en la invitación para que visite nuestro país. “Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso, lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir, pero no hay una fecha establecida todavía”.

Comentó que con Parolin no hablaron de Cuba y abundaron en la encíclica del papa con la que se lleva a cabo el debate sobre redes sociales e inteligencia artificial, entre otros temas y programas como “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Exportación de aguacate

En otro tema, la presidenta indicó que su gobierno cuenta con un plan para reactivar la exportación de aguacate, luego de que Estados Unidos suspendió actividades por “amenaza” a su personal, además que se reunió con la asociación más importante de empresarios aguacateros de Michoacán.

Sheinbaum Pardo aseguró que será reforzada la seguridad en Michoacán y mencionó que es “muy buen plan de acción” que será aceptado para recuperar toda la actividad.