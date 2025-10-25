Van 10 mexicanos muertos bajo custodia de ICE

Desde el 20 de enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 10 connacionales han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en operativos.

En conferencia de prensa en la Cancillería, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, expresó su solidaridad e indignación e indicó que un connacional murió la madrugada del viernes, según le reportó el consulado de México en San Bernardino, California.

El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que se han repatriado 116 mil 320 personas desde el 20 de enero al 23 de octubre; 93 mil 153 recibieron asistencia o protección consular; se realizaron ocho mil 99 visitas a centros de detención migratorios; y 15 mil 966 asesorías legales externas.