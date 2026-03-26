Van 13 mexicanos fallecidos en los operativos del ICE

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que 13 mexicanos han fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

En la conferencia mañanera de la presidenta de este miércoles, Velasco indicó que la SRE ha manifestado su rechazo a estas muertes en 14 comunicaciones diplomáticas y manifestó que se trata de un tema absolutamente “doloroso”, “desgarrador” e “inaceptable”.

Abundó que cuatro de estos “casos terribles” se registraron en California; tres en Georgia; dos en Arizona; uno en Texas; uno en Florida; uno en Misuri; y otro en Illinois. Las personas que murieron en estas condiciones tenían entre 19 y 69 años de edad.

Sobre las presuntas causas de muerte, expuso que hay seis casos de complicaciones médicas; cuatro de suicidio; dos que fueron durante operativos realizados; y un caso de un tiroteo en Dallas.

Roberto Velasco señaló que se han brindado apoyos para la repatriación de restos, aunque algunos familiares han declinado la ayuda. En estas acciones se han erogado 22 mil 288 dólares estadounidenses.

El subsecretario de la SRE destacó las asesorías legales que se brindan los familiares de los connacionales fallecidos para que tomen una decisión.

Refuerza red consularen EE. UU.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que del 20 de enero de 2025 a la fecha un total de 177 mil 192 mexicanos han sido detenidos por el ICE en Estados Unidos, de los cuales 13 mil 722 permanecen actualmente bajo detención.

El canciller explicó que estas cifras forman parte del seguimiento permanente que el gobierno mexicano realiza para fortalecer la protección de connacionales en el exterior, particularmente en territorio estadounidense.

De la Fuente señaló que, desde el inicio de la administración federal, se instruyó reforzar el modelo de atención consular, lo que derivó en una transformación operativa basada en digitalización, modernización de trámites y evaluación del desempeño de las representaciones diplomáticas.

El funcionario destacó que la SRE realizó una evaluación integral de los 53 consulados de México, lo que permitió implementar ajustes administrativos y el relevo de 15 titulares como parte del proceso para mejorar la atención a mexicanos en el extranjero.

Indicó que el nuevo modelo consular busca anticipar problemáticas migratorias y ofrecer respuestas más rápidas mediante herramientas digitales, incluyendo trámites completamente en línea, atención vía WhatsApp y la simplificación de servicios de registro civil.

Entre los avances, resaltó que ahora los consulados pueden corregir errores en actas de nacimiento directamente en el extranjero, evitando que los connacionales deban viajar a México para realizar dichos procedimientos.

Se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales, con 5 mil 285 casos actualmente en litigio, mediante redes de abogados que brindan acompañamiento.