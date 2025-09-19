﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Van 23 casos de virus Coxsackie en Calkiní, Campeche

Septiembre 19 del 2025
Van 23 casos de virus Coxsackie en Calkiní, Campeche

Autoridades del sector Salud confirmaron 23 casos del virus Coxsackie en este municipio, el cual puede poner en riesgo a decenas de niños.

Ante esto, autoridades escolares y del sector salud determinaron cerrar los planteles educativos del municipio de Calkiní ubicado al norte de Campeche para evitar más brotes y contener el virus.

El Coxsackie es conocida como la enfermedad de manos, pies y boca; es una infección viral que causa una erupción con ampollas en las manos, los pies y la boca.

La alerta sanitaria por lo pronto fue únicamente en Calkini, Campeche.

﻿