van 23 muertos y 15 heridos por explosión de Waldo’s

Una explosión registrada en una tienda de la cadena Waldos, la tarde de este sábado, ocasionó un incendio en el interior del establecimiento que dejó un saldo de al menos 23 muertos, entre ellas cuatro menores, y 12 lesionadas.

La Secretaría de Salud informó que 15 personas fueron hospitalizadas tras una explosión e incendio en una tienda departamental Waldo’s en Hermosillo, Sonora, el pasado sábado 1 de noviembre.

Detalló que a corte de las 08:00 horas de ayer domingo, 10 han sido dadas de alta por mejoría, mientras que cinco aún permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta es la información sobre los pacientes:

Clínica del Noroeste (hospital privado):

• Mujer de 20 años, estado crítico.

• Hombre de 81 años, estado crítico.

Instituciones públicas:

• Isssteso: hombre de 36 años, estado estable.

• Hospital Infantil del Estado de Sonora: mujer de 16 años, estado estable.

• IMSS Hospital General de Zona No. 14: mujer de 64 años, estado estable.

La dependencia gubernamental aseguró que desde los primeros minutos posteriores al siniestro, se estableció comunicación con el gobierno de Sonora para brindar todo el apoyo necesario, incluyendo traslados a institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, en caso de requerirse.

Asimismo, indicó que por decisión de los familiares, los pacientes permanecen recibiendo atención médica en hospitales de Hermosillo.

Explosión en tienda

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un breve comunicado descartó que la explosión ocurrida en la tienda Waldo’s, tienda de conveniencia ubicada en el centro de Hermosillo, “se descarta por completo que se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles”.

De acuerdo con las primeras versiones, el fuego inicio en la entrada del comercio y los clientes del negocio ubicado en las calles Doctor Noriega buscaron refugio adentro del mismo local quedando atrapados.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una explosión sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender el suceso que se podía ver desde zonas retiradas del centro. Tras el incendio, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas ante al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos municipales, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar de la explosión.

Descartan atentado

En un principio se informó que habría sido provocado por la explosión de un vehículo en el exterior, por lo que están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.

El incidente ha conmocionado a la comunidad, que aún no logra asimilar el alcance de la tragedia. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

El departamento de Bomberos de Hermosillo, en coordinación con la Policía Municipal, Cruz Roja y demás corporaciones de emergencia, atendieron el incendio registrado al interior del establecimiento comercial Waldo’s.

A través de sus redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo publicó: “Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el centro de Hermosillo”.

El mandatario estatal añadió que su gobierno brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos.