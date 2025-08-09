Van 27 cuerpos entregados en Crematorio Plenitud

Un total de 27 cuerpos han sido entregados a sus familiares, de los 386 encontrados hace más de un mes sin cremar en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que hasta este viernes 33 de los cuerpos localizados en el crematorio han sido plenamente identificados, de los cuales 27 han sido entregados a sus familiares.

Además, otros 39 se encuentran en hipótesis de identidad, es decir, se está avanzando en el proceso de plena identificación para ser entregados.

A la fecha, la notificación a los familiares se realiza con el apoyo del personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave) y son las propias familias quienes toman la decisión acerca de la inhumación o cremación de los cuerpos de sus seres queridos.

Por otra parte, se detalló que, hasta este viernes 8 de agosto suman 20 denuncias que se han presentado por el delito de fraude, interpuestas en contra funerarias relacionadas con el crematorio.