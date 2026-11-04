Van 30 bajas de perfiles afines a expresidenta

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el momento suman 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.

A través de un comunicado, las 10 consejerías en activo confirmaron que continúan el análisis de pedir la renuncia a más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, dijeron, “en un proceso que se realiza de manera colegiada”.

Hasta este martes suman 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, que han presentado su renuncia.

A ellas se suman los tres cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y Sergio Uzeta Murcio, coordinador Nacional de Comunicación Social.

El Universal publicó el pasado 23 de octubre, la relación de negocios y complicidad que Sergio Uzeta mantiene con Lourdes Piña Soria, quien se presentaba como asesora y “mano derecha” de Guadalupe Taddei en el INE.

Juntos fundaron y manejaron la agencia Veritas Vox, que ofrecía asesoría y cursos a personas interesadas en participar en la elección judicial de 2025. En un video promocional de la agencia incluso aparece Amparo Brindiz Amador, actualmente directora de Comunicación y Análisis Informativo del INE, invitando a uno de esos cursos.