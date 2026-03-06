Van 350 quejas en 3 años por violación en Yucatán

La asociación Estudio 4 Alto Rendimiento reveló que en los últimos tres años en Yucatán se presentaron más de 350 denuncias por abuso sexual infantil, aunque esta cifra podría ser solo un aproximado pues la mayoría de los casos no se denuncian.

La agrupación también alertó que en Yucatán hay más de mil 053 menores en condiciones de orfandad y abandono de sus familias.

Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) reportó un aumento en las solicitudes de apoyo por parte de niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia, principalmente de carácter sexual.

La directora del IMM, Yahayra Centeno Ceballos, indicó que al cierre del 2025 se brindó acompañamiento a aproximadamente 200 menores de edad, “sin embargo, tan sólo en enero de este año se registraron 240 nuevas denuncias”.

Explicó que la atención a menores se ha convertido en una prioridad para la institución, aunque los procesos requieren la intervención de una persona adulta que funja como responsable o tutora.