Van 658 casos en 77 municipios de Yucatán

La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) informó que durante la última semana se detectaron 71 nuevos casos de gusano barrenador en 25 municipios de Yucatán, lo que representa un total de 658 registrados en el estado.

Los animales afectados incluyen bovinos, ovinos, caninos y porcinos, con edades desde los tres días de nacidos hasta los 12 años. Las lesiones se presentaron principalmente en el ombligo, vulva, región cervical y orejas, ocasionadas por factores como aretado, alambres de púas, peleas entre congéneres, garrapatas y mordeduras de murciélago hematófago.

En los municipios de Tzucacab, Chacsinkín, Hoctún, Conkal, Dzidzantún, Valladolid, Ixil, Izamal, Sotuta, Kopomá, Panabá, Cacalchén, Huhí, Santa Elena y Cenotillo se registró un caso en cada uno. Tekax presentó 2 casos; Kantunil y Oxkutzcab, 3 cada uno; Peto, 4; Río Lagartos y Tunkás, 5 cada uno; Mérida, 11; Halachó, 7; San Felipe, 6; y Tizimín, 10 casos.

Con estas cifras, ya suman 77 municipios del estado en los que se han detectado casos de esta enfermedad.

La Seder insistió en la importancia de reportar de manera inmediata todo caso sospechoso a través de los canales oficiales.