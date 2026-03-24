Van 77 heridos y un muerto por caída de avión militar

Un muerto y 77 heridos sería el balance más reciente de víctimas que dejó el desplome de un avión militar colombiano, tras despegar del aeropuerto Caucayá de Puerto Leguizamo, informó el presidente Gustavo Petro.

“Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado”, afirmó desde su cuenta de X.

La cifra se eleva frente a los 48 heridos que reportó inicialmente el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), quien señaló que el avión siniestrado era Hércules C-130 con 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes.

El jefe de Estado dijo que “aún no se conocen las causas del accidente del avión” y envió un mensaje a los parientes de los soldados que viajaban en la aeronave.

Carlos Fernando Silva, comandante de la FAC, señaló que la aeronave partió de Puerto Leguizamo rumbo a Puerto Asís, a unos 210 kilómetros de distancia.

“La siguiente es la información de certezas que tenemos, 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes”, precisó Silva, sin referirse a eventuales víctimas fatales.

El oficial señaló que partieron desde Bogotá un avión C-130 con una capacidad para 50 camillas y un caza con otras 24 camillas para realizar un “transporte masivo de heridos”, que podrían ser trasladados a hospitales regionales cercanos y a Bogotá.

También partió rumbo a Puerto Leguizamo un helicóptero ambulancia y médicos para atender a los heridos, además de un equipo de expertos para determinar las causas del siniestro.