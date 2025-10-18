Van casi 38 mil viviendas censadas tras inundaciones

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reportó que hasta la medianoche iban 38 mil 872 viviendas censadas, tras las afectaciones por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Montiel destacó los trabajos en 72 municipios de estos cinco estados, e indicó que la logística fue reforzada “para avanzar más rápido”.

Destacó que en Hidalgo se han censado 2 mil 64 viviendas: “El camino es complicado, pero vamos bien, por eso estamos reforzando las brigadas”.

En Querétaro reportó 992 viviendas censadas; Puebla, 6 mil 635; San Luis Potosí, 4 mil 956; y Veracruz 24 mil 525. Comentó que ya hay un avance importante en los municipios veracruzanos de Álamo y Poza Rica, además que en El Higo se ha tenido que llegar en lancha.

Suman 72 personas fallecidas

Así también, el Gobierno de México reporta 72 personas fallecidas, y 48 personas no localizadas a causa de las intensas lluvias que se registraron la semana pasada, principalmente en cinco estados del país.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas y 29 no localizadas; Puebla 18 fallecidos y cinco no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 desaparecidos por las intensas lluvias; San Luis Potosí no reporta ningún caso.

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas

Además, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el número de localidades incomunicadas se redujo de 288 a 127, esto gracias a los trabajos de rehabilitación de caminos y puentes.

Detalló que entre el 14 y el 17 de octubre se logró restablecer la comunicación en 161 localidades, lo que calificó como un avance significativo.

Además, las Fuerzas Armadas han desplegado 12 mil 908 elementos para apoyar en las labores de ayuda a la población afectada por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

CFE restablece al 95.4 % el servicio eléctrico

Por su parte, Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó que se restableció en 95.4 por ciento el servicio eléctrico en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, afectados por las lluvias e inundaciones.

Calleja indicó que en las últimas 24 horas “restablecimos siete mil 330 usuarios” en Veracruz, Hidalgo y Querétaro, con el 100 % del suministro eléctrico que se tenía reportado con interrupciones.

Políticos se solidarizan tras afectaciones por lluvias

Por lo anterior, gobernadoras y gobernadores de Morena y de oposición se han solidarizado y han enviado comida, maquinaria y personal, para apoyar a la población afectada.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), agradeció el apoyo que han enviado los mandatarios estatales.

Entre otros, la secretaria detalló que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, donó 4.5 millones de pesos en insumos; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur, envió cinco trailers con víveres, para la población afectada que se repartirá a través de la Secretaría de Marina.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha enviado dos excavadoras, tres tractocamiones, una retroexcavadora, un volquete y una camioneta pick-up a Veracruz; mientras que a Puebla ha destinado carretillas, palas, picos, motosierras, y despensas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha destinado 70 elementos de salud y emergencia, una ambulancia, camiones, así como víveres.