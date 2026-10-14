Van contra alza al derecho de no residente en QR

Desde Cancún, Quintana Roo, el Partido Acción Nacional (PAN) refrendó su rechazo a la propuesta federal de incrementar, de 861 a mil 334 pesos, el monto del Derecho de No Residente (DNR) que se cobra a los turistas extranjeros que ingresan al país.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que, conforme a los análisis hechos por especialistas del turismo y empresarios del sector, la medida encarecerá aún más la llegada de turistas y agravará la crisis que golpea a Quintana Roo.

El estado capta al 50 por ciento del turismo internacional que llega a México, pero derivado de diversos factores -los precios del combustible, el impacto de conflictos bélicos en otros países, la inseguridad y el arribo de sargazo, por ejemplo- experimenta una profunda disminución de vacacionistas, lo cual se ha reflejado en bajas ocupaciones, cierre de negocios y afectación al empleo local.

Romero Herrera cuestionó, no solo la intención de aumentar los costos para viajar a México, sino el destino que pretende darse a ese recurso.

Dijo que elevar los costos para los visitantes extranjeros podría desincentivar los viajes.

Ante ello, el diputado José Elías Lixa Abimerhi sostuvo que el PAN votará en contra del aumento propuesto y, además, exigirá que el destino de lo recaudado se distribuya así: 65 por ciento para los municipios turísticos; 20 por ciento para la promoción de México y 15 por ciento para la atención al sargazo.