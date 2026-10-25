Van contra criminalizar protesta en Yucatán

La legisladora de Morena, Clara Rosales Montiel, presentó una iniciativa para evitar la censura y la criminalización de la protesta y la lucha por los derechos humanos en Yucatán.

Aseguró que esta iniciativa propone, en primer lugar, eliminar del Código Penal los delitos contra el honor, como la difamación y la injuria, para evitar que el derecho penal se utilice para castigar opiniones, críticas o expresiones.

Subrayó también que a nivel federal estos delitos fueron derogados del Código Penal Federal en 2007 y, “a partir de ahí las legislaciones estatales han avanzado a distintos ritmos; por eso, es necesario homologar los códigos penales y no quedarnos atrás en Yucatán”, afirmó.

Manifestó que, en segundo lugar, se busca fortalecer la protección de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, así como las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) “para vigilar la actuación de las autoridades y contribuir a la protección de estos derechos durante las manifestaciones”.

La propuesta fue impulsada en coordinación con colectivos como Kanan Derechos Humanos y Somos Periodistas, además del respaldo de Amnistía Internacional México.