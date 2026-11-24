Las autoridades estatales van tras dos exalcaldes yucatecos, los cuales están señalados por tráfico de influencias y actos de corrupción.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán (TJA) inició un “procedimiento de responsabilidad administrativa” en contra del exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi y de todos los 11 regidores que integraron la administración municipal 2021-2024, los cuales habrían incurrido en tráfico de influencias al autorizar un permiso para la apertura de un restaurante propiedad de los hijos del ahora expresidente municipal.

Dicho procedimiento se realiza a solicitud de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), y va en contra de: Julián Zacarías como al alcalde; el síndico, Patricia Guadalupe Rosado González, y todos los regidores.

La denuncia precisa que, con fecha de acta de Cabildo 25 de septiembre de 2023, correspondiente a la administración municipal 2021-2024, se otorgó una anuencia definitiva de funcionamiento al restaurante Toast and Coast, -ubicado en la plaza Paseo Malecón-, a un costado del museo del meteorito, en el malecón tradicional de Progreso.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción investiga a Alfredo Marrufo Díaz, exalcalde priista que ahora aspira a la alcaldía por Morena, y dos exfuncionarios de la administración municipal 2021–2024, quienes están señalados por un presunto desvío de más de 30 millones de pesos.