Van contra el embarazo adolescente

Citlalli Hernández Mora anunció que la Secretaría de las Mujeres está trabajando en una estrategia nacional para abordar tres problemáticas: el embarazo adolescente, la violencia sexual en contra de niñas y las uniones forzadas, especialmente en 57 municipios del sur del país.

“La idea es iniciar a partir de abril con una intervención y participación que nos ayude a combatir esas problemáticas vinculado con el sector salud, con las fiscalías, con las escuelas y en las comunidades a través, también, de los Centros Libres. A partir de abril estaríamos ya destinando un recurso para tener algunas promotoras en territorio, en las zonas donde ubicamos más esta problemática”, explicó.

Estrategia

Agregó que iniciarán en comunidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pidió esperar a las próximas semanas para dar a conocer la estrategia en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El 1º de febrero pasado, publicó que a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019 y es sancionado en el Código Penal Federal desde 2023, 25 entidades siguen sin tipificar como delito la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes (NNA).