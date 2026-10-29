Van contra superpoderes en órgano electoral

Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República presentaron por separado iniciativas que buscan eliminar los “superpoderes” a quien asuma la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar actos de corrupción, contratos a modo a empresarios y la contratación de funcionarios que no cumplen con los requisitos.

En medio de la crisis en dicha institución por el escándalo y renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, Morena intentó deslindarse del nombramiento de la hoy exfuncionaria a pesar de los videos transmitidos en la sesión donde el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, respaldó su nombramiento.

La bancada del PAN presentó la iniciativa de ley anti Taddei, donde propuso eliminar la facultad de la Presidencia del Consejo General del INE con el objetivo de designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

Por su parte, la bancada del PRI presentó la iniciativa que busca restablecer el carácter colegiado del órgano superior de dirección del INE y revertir la concentración de atribuciones introducida en 2024 en favor de la Presidencia del Consejo General para designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto.