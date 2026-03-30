Van en serio en las candidaturas ciudadanas: PAN

Al insistir en que el PAN “va en serio”, el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero Herrera, reiteró su llamado a la ciudadanía a participar por una candidatura del blanquiazul para el proceso electoral de 2027.

El dirigente partidista blanquiazul invitó a los mexicanos “poner a prueba” a Acción Nacional como instrumento de cambio para abrir la política a la ciudadanía.

“En el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100 % de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres trabajar por tu país, este es el momento”, exhortó.

Romero sostuvo que esta convocatoria “histórica” realizada por el PAN está dirigida a todos los ciudadanos que consideran que México puede y debe estar mejor.

Destacó que su partido se erige como un instrumento real de cambio, con la apertura total de la institución para quienes deseen competir por un cargo de elección popular en los comicios del próximo año.

Suma a ciudadanos

“En Acción Nacional abrimos las puertas a la ciudadanía para defender lo que nos une: la patria, la familia y la libertad, porque creemos en una política que escucha, suma y construye contigo. Es muy importante abrir espacios, sumar voces y construir juntos el país que queremos. Ahora te toca a ti dar el paso y ser parte de este momento”.

Romero Herrera enfatizó que el PAN no se quedará de brazos cruzados ante lo que calificó como la “destrucción del país” bajo el régimen actual.

“Pónganos a prueba, anímate a participar. En el PAN te estamos abriendo las puertas y solo hay una manera de averiguarlo: inscríbete. Éntrale, no necesitas ser militante para competir. Si tú eres una persona honesta y tienes el respaldo real de la ciudadanía, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones”, afirmó.

Detalló que para garantizar la transparencia y la legitimidad de quienes representen al partido, las candidaturas se decidirán a través de encuestas y elecciones primarias, ya que se acabó el tiempo en que las decisiones se tomaban desde una oficina. “No va a ser la dirigencia ni sus cuatro cuates quienes elegirán a los candidatos”, aseguró.

Precisó que, para participar, solo se requiere un teléfono celular, la credencial del INE y, por encima de todo, ser una persona honesta.

Jorge Romero afirmó que en 2027 le irá bien a la oposición, pues hay millones de mexicanos que ya no se creen el cuento de que Morena es la esperanza de México y la narrativa del oficialismo se agotó.