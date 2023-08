Van los LTG en casi todo el país: AMLO

“Los libros de texto gratuitos (LTG) se entregarán en prácticamente todo el país para el ciclo escolar que inicia este lunes”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Frente al debate y la oposición, desde algunos sectores contra los nuevos libros de texto gratuitos, López Obrador subrayó: “Los de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, ministros y magistrados deshonestos. Nada más que el lunes que inician las clases en toda las escuelas, creo que solo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32 —donde no se entregarán por recursos legales promovidos por gobernadores—, pero en todos ya van a estar los libros de texto gratuitos, lo quieran o no lo quieran”.

El mandatario remarcó que la educación pública, al igual que la salud, es un derecho y no un privilegio. Por ello, garantizó que antes de que concluya su administración “van a quedar arreglados los centros de salud, hospitales, [habrá] médicos generales y especialistas, equipos para estudios e intervenciones quirúrgicas… Y todo de manera gratuita, y no van a faltar los medicamentos. ¡Me caso ganso!”.

Posteriormente, el Ejecutivo federal habló que está por cerrar su ciclo y su mandato.

“Ya estoy por terminar de cumplir, llevo más de 40 años luchando por la justicia, por la democracia, y tiene que haber relevo generacional.

“Y ustedes van a decidir y me voy tranquilo porque ya despertó nuestro pueblo. Ya el pueblo de México es de los más politizados del mundo, de los más avispados, y ya saben qué le conviene al pueblo y qué no le conviene. ¿Qué no le conviene al pueblo? Que haya corrupción, que se roben el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. ¡Eso ya no lo queremos, para nada, fuera eso! ¡Al carajo con eso! No queremos la desigualdad, que unos cuantos tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable”.

El presidente continuó diciendo: “¿Qué no queremos? El racismo, que se sientan superiores, de sangre azul… Los corruptos, y desprecien a los pueblos de las comunidades originarias, los que habitaban antes que todos nosotros, los que habitaban estas tierras desde la época prehispánica, los verdaderos dueños de las tierras, los verdaderos dueños de México, no una minoría rapaz, es el pueblo de México el que manda, es el pueblo de México el dueño de este país. Por eso ya no hay nada qué temer, ya la gente ya sabe qué es lo que conviene”.

Asimismo, enfatizó que al cerrar su mandato está seguro de que la gente opte por que el movimiento que encabeza perdure: “También yo espero, no quiero que lo malinterpreten, pero sí deseo y eso sí lo puedo decir, que continúe la transformación en México”.