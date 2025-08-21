Van más de 6 mil detenidos por Operación Frontera

El Gabinete de Seguridad informó que con la “Operación Frontera Norte”, del cinco de febrero al 19 de agosto de este año, se han detenido a seis mil 483 personas y el aseguramiento de cinco mil 49 armas de fuego, 869 mil 288 cartuchos de diversos calibres, 24 mil 32 cargadores, 59.6 toneladas de droga, entre ellos, 311.89 kilogramos de fentanilo, cuatro mil 476 vehículos y 794 inmuebles.

En Elota, Sinaloa, las autoridades detuvieron a un hombre, se aseguraron dos armas largas, 16 cargadores, mil 231 cartuchos, tres cintas eslabonadas, equipo táctico, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

En Navolato, incautaron cuatro armas largas, cuatro cargadores, siete chalecos tácticos y 400 cartuchos.

En General Plutarco Elías Calles, Sonora, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 600 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 12 millones de pesos.