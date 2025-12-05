﻿﻿
Van más de mil muertos por inundaciones

Diciembre 05 del 2025
Alrededor de un millar de personas seguían desaparecidas el jueves en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por severas inundaciones que han cobrado la vida de más de mil 400 personas en total y que han ahogado por completo varias localidades.

Según cifras de la ONU y otras organizaciones, así como de las autoridades indonesias, esrilanquesas y tailandesas, las inundaciones han dejado también cerca de 9 millones de afectados, más de un millón de desplazados y pérdidas multimillonarias.

El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado fuertes lluvias en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

