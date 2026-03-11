Van más de seis mil 500 casos de sarampión

Los casos de sarampión acumulados en el país, en lo que va de 2026, ya superaron a los que se registraron durante todo 2025, de acuerdo con las cifras del Informe Diario del Brote de Sarampión del Gobierno de México.

En el corte al 10 de marzo se contaban seis mil 511 casos confirmados acumulados en 2026, mientras que en todo 2025 se registraron seis mil 452, para un total de 12 mil 963. También se cuentan 34 decesos, siete de los cuales han ocurrido este año.

La entidad con más casos acumulados en 2026 es Jalisco, con cuatro mil 487, mientras que Chihuahua tiene el mayor número de casos desde 2025, con cuatro mil 527, una diferencia entre ambas de 40.

En tercer lugar nacional está Chiapas, con 570 casos en lo que va de este año y 817 acumulados desde 2025, y en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 464 casos en 2026 y 511 desde el año pasado.

CDMX acumula 497 casos de sarampión

En la Ciudad de México (CDMX) se han confirmado 497 casos de sarampión, de los cuales, 44 han requerido hospitalización, dio a conocer la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

En conferencia de prensa, donde actualizó los datos de sarampión, precisó que desde agosto del año pasado se han aplicado un millón 730 mil 85 dosis de vacuna contra el sarampión, y desde el 8 de febrero pasado —cuando se lanzó la campaña masiva— se han aplicado 808 mil 999 dosis.

Así también, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que Yucatán suma 17 casos de sarampión, los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de Mérida, Kanasín, Izamal, Umán y Valladolid.

Hay que señalar que el pasado 5 de marzo, las autoridades federales de Salud confirmaron 13 nuevos casos de la enfermedad en la entidad, por lo cual en los últimos cinco días se registraron cuatro casos más.

Con la tendencia registrada en las últimas semanas, Jalisco podría superar en breve los casos de sarampión de Chihuahua.