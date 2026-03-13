Van mil 154 connacionales evacuados en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio de la crisis en Medio Oriente y como parte de las acciones consulares de las embajadas en la región, se ha facilitado la evacuación de mil 154 residentes y turistas de México desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahrein.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que hasta el momento no se han reportado daños a la integridad física de algún connacional y reiteró la recomendación de no viajar a la región mientras prevalezca la situación de conflicto.

Detalló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la zona, por lo que recomendó contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.

Añadió que las embajadas de México permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas que lo soliciten.