Van mil 55 mexicanos evacuados en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el miércoles suman mil 55 personas mexicanas —entre residentes y turistas— que han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar.

En un mensaje en su cuenta de X, la Cancillería detalló que ninguna persona ha sido afectada en su integridad.

La SRE recordó que la embajada de México en Irán opera de forma remota desde Bakú, Azerbaiyán, ante el conflicto bélico que mantiene con Estados Unidos e Israel.

“Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestro personal diplomático en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de mil 55 residentes y turistas de México, provenientes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar. Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional”, informaron.

Relaciones Exteriores detalló que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la región se encuentra abierto en forma intermitente y recomendó no viajar a Medio Oriente ante la situación que ahí se vive.

La Cancillería reiteró que las embajadas mexicanas en la región permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas que lo soliciten.