Van por afiliar a 5 millones de maestros a Morena

El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que el proceso de afiliación de maestros a Morena "va muy bien" y aseguró que es un procedimiento libre, sin presiones ni coacciones.

En entrevista, el legislador morenista detalló que actualmente se han afiliado al partido alrededor de un millón 350 mil docentes, y confió en que para finales del ciclo escolar se podría alcanzar la meta de cinco millones.

Respecto a la posibilidad de que existan maestros renuentes a afiliarse, el líder sindical aseguró que "es libre, los maestros se identifican entre ellos, ya saben quiénes militan en otros partidos y se respeta".

"Creo que en este ciclo escolar podremos llegar a la meta que mencionamos. Y hay mucho ánimo en los compañeros, en las compañeras por participar, pero nuestra prioridad es sacar adelante el sentido humanista de Morena", señaló.

-¿No hay reticencia de los maestros a afiliarse a Morena?, se le preguntó.

-Quizá de algunos, pero es libre. Es libre, y los maestros se identifican entre ellos y ya saben quiénes militan en el azul, quiénes en este color, quiénes en el verde, quiénes en el PT, por ejemplo, y se respeta, respondió.