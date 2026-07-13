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NacionalNación

Van por aplicación ética de IA en planes de estudio

Julio 13 del 2026

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación para incluir, en los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana, el fomento de la inteligencia artificial y su aplicación ética.

Enseñanza

Se trata de una iniciativa del diputado Pedro Vázquez González, que buscar asegurar la implementación adecuada de la IA en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la protección de datos personales de los estudiantes.

El documento, turnado a la Comisión de Educación, menciona en su exposición de motivos que el Sistema Educativo Mexicano carece de disposiciones específicas que regulen la incorporación, uso, alcances y límites de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Principios

Subraya que esta ausencia normativa “provoca que su implementación ocurra de manera heterogénea, discrecional y sin criterios pedagógicos ni éticos uniformes, lo que puede afectar la calidad educativa y generar incertidumbre tanto para docentes como para estudiantes”.

Vázquez indicó que el impulso de la inteligencia artificial en la educación debe orientarse bajo principios de inclusión, equidad y responsabilidad social, garantizando que estas herramientas contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país, así como a la reducción de las brechas digitales y educativas.

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