Van por castigar extorsión con hasta 15 años de cárcel

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno de México enviará una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, que contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.

Godoy explicó que la nueva legislación busca unificar criterios en todo el país para el combate a la extorsión, de modo que este ilícito se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa.

“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, sin depender de la presentación de una denuncia para su investigación”, señaló.

La iniciativa establece un tipo penal básico y diversas agravantes que incrementarán las penas, entre ellas los casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.