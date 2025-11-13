Van por Comisión para casos de violencia

La bancada del PAN presentó una iniciativa para que la Cámara de Diputados cree la Comisión para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada.

Durante la presentación del proyecto en tribuna, el diputado panista, Germán Martínez Cázares, recordó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y organizaciones de la sociedad civil, del año 2018 al 2025 se tiene un estimado aproximado de 658 homicidios de servidores públicos.

Explicó que durante los últimos años, se han registrado en nuestro país diversos actos delictivos en los que han sido privados de la vida personas servidoras públicas, entre ellas, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez; el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda; la desaparición de los marinos mexicanos, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, entre muchos otros.