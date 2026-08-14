Van por foro para discutir derechos de las audiencias

El próximo 17 de agosto, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados realizará un foro para analizar los alcances jurídicos, técnicos y democráticos de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por el Ejecutivo federal.

Convocarán a especialistas, universidades, organismos nacionales e internacionales, periodistas, medios públicos y privados, concesionarios, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, libertad de expresión, derecho constitucional y telecomunicaciones.

Y también a representantes del Gobierno Gederal, en especial a la titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano Rodríguez.

“La Comisión considera fundamental la participación del Gobierno Federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la CRT y las áreas responsables de los Lineamientos”, señaló el diputado Miguel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión.

El legislador dijo que el reto es garantizar simultáneamente el derecho de las audiencias a recibir información y las libertades de periodistas, comunicadores, medios y concesionarios.

“No podemos permitir que una regulación que tiene como finalidad proteger a las audiencias termine afectando la libertad de expresión, la libertad editorial o el derecho a informar”, expresó.