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Van por foro para discutir derechos de las audiencias

Agosto 14 del 2026
Van por foro para discutir derechos de las audiencias

El próximo 17 de agosto, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados realizará un foro para analizar los alcances jurídicos, técnicos y democráticos de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por el Ejecutivo federal.

Convocarán a especialistas, universidades, organismos nacionales e internacionales, periodistas, medios públicos y privados, concesionarios, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, libertad de expresión, derecho constitucional y telecomunicaciones.

Y también a representantes del Gobierno Gederal, en especial a la titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano Rodríguez.

“La Comisión considera fundamental la participación del Gobierno Federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la CRT y las áreas responsables de los Lineamientos”, señaló el diputado Miguel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión.

El legislador dijo que el reto es garantizar simultáneamente el derecho de las audiencias a recibir información y las libertades de periodistas, comunicadores, medios y concesionarios.

“No podemos permitir que una regulación que tiene como finalidad proteger a las audiencias termine afectando la libertad de expresión, la libertad editorial o el derecho a informar”, expresó.

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