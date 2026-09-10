Van por generalizar pagos digitales con nueva ley

El pasado martes, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene la finalidad de contar con un marco jurídico para fomentar dichas transacciones.

“La construcción de bienestar no se produce por la sola disponibilidad de la infraestructura, requiere que la aceptación de pagos digitales sea generalizada, que exista mecanismos de identidad que permita los procesos a distancia y que la transición cuente con un marco jurídico de rango legal”, explica el documento.

La expedición de la nueva ley busca promover la adopción e implementación de medios de pagos electrónicos y digitales, para ello se creará el expediente digital ciudadano.

Este será un mecanismo de confianza para la consulta o uso de documentos o información de los usuarios, “que aceptarán las entidades en la contratación y acceso a servicios financieros, cuando lo solicitan sus clientes.

Para la implementación de los medios de pago electrónicos y digitales, los proveedores de bienes y servicios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno habilitarán la infraestructura necesaria para su recepción y promover su uso entre los usuarios, informarán a los usuarios aquellos que han sido habilitados, adoptarán las medidas necesarias para atender, en su caso subsanar las contingencias que impidan su aceptación”, expone la iniciativa.

Pagos digitales

La Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pagos digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

Las autoridades deberán llevar a cabo planes, políticas y programas en materia de conectividad, que coadyuven en su implementación, operación y facilitan su acceso para la población.

“Las autoridades deberán coadyuvar al cumplimiento de la política nacional de inclusión financiera, a fin de promover el uso de medios de pago digitales y electrónicos”, establece el proyecto del Ejecutivo federal.

El Banco de México podrá ampliar los niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista, con la finalidad de generar alternativas que se adapten a las necesidades de la población, para incentivar el uso de medios de pago electrónicos y digitales.