Van por implementar perspectiva de género

La Secretaría de las Mujeres trabaja con diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno, como es el caso del Poder Judicial, en donde se mantienen reuniones con las fiscalías de los estados con el propósito de fortalecer los códigos penales o la investigación que debe ser implementada desde el principio con perspectiva de género.

El nuevo Poder Judicial es una oportunidad para que se juzgue con perspectiva de género “no desde el romanticismo, sino desde lo práctico con resultados”, afirmó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar: “Estamos fortaleciendo la procuración de justicia, sobre todo porque nos interesa que haya justicia para las familias y las mujeres”, recalcó.

Gómez Saracibar mencionó que desde la lucha de las colectivas, se logró que en 2007 las muertes violentas de mujeres se tipificaran como feminicidio, lo cual ha ayudado a construir una estrategia integral desde la seguridad y procuración de justicia, enfocados principalmente en la prevención.

Con respecto a la prevención, dijo, ésta involucra muchas instituciones de todos los niveles del poder, y ellos de manera adecuada puedan atender a las mujeres desde los diferentes servicios que se ofrecen.

Aseguró que desde la Secretaría de las Mujeres todos los días acompañan a las mexicanas, en su lucha y entienden la desconfianza de quienes se han acercado a pedir ayuda a las instituciones porque en el pasado fueron violentadas y revictimizadas, por aquellos que debieron de procurarles justicia.

Mencionó que otro punto es la colaboración que se está haciendo con las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, para que se aprenda a distinguir desde temprana edad los tipos de violencia, para que no se normalice y sobre todo evitar que se ejerza en cualquier etapa de la vida.