Van por Ley de Inversión Extranjera y PI

La Comisión de Economía del Senado iniciará el análisis de las iniciativas que proponen reformar la Ley de Inversión Extranjera, así como modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, remitidas al Senado por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

Las iniciativas presidenciales buscan vigilar la inversión extranjera bajo un enfoque de seguridad nacional y endurecer el combate a la piratería y la falsificación comercial de propiedad intelectual.

En este contexto, se prevén reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como con Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de esa misma dependencia federal, a fin de tratar temas como el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Dichas reuniones, en fechas por definir, también podrían sumarse los senadores de las comisiones de Agricultura y de Ganadería, para tratar con los referidos funcionarios los temas económicos relacionados con el campo mexicano.