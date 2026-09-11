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NacionalNación

Van por Ley de Inversión Extranjera y PI

Septiembre 11 del 2026

La Comisión de Economía del Senado iniciará el análisis de las iniciativas que proponen reformar la Ley de Inversión Extranjera, así como modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, remitidas al Senado por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

Las iniciativas presidenciales buscan vigilar la inversión extranjera bajo un enfoque de seguridad nacional y endurecer el combate a la piratería y la falsificación comercial de propiedad intelectual.

En este contexto, se prevén reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como con Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de esa misma dependencia federal, a fin de tratar temas como el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Dichas reuniones, en fechas por definir, también podrían sumarse los senadores de las comisiones de Agricultura y de Ganadería, para tratar con los referidos funcionarios los temas económicos relacionados con el campo mexicano.

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