Van por mercado nacional ante caída de exportaciones

Los fabricantes de autos tratan de impulsar la venta de vehículos hechos en México para compensar la caída en exportaciones hacia Estados Unidos a causa de los aranceles, indicaron empresarios.

De los 10 vehículos más vendidos en el país, seis son de fabricación nacional: Versa, K3, NP300, CX-30, RAM 1200 y March.

Para KIA, las ventas del K3 se han incrementado 5.1 % entre enero y septiembre; las de la CX-30 de Mazda subieron 4.8 %; y las de la RAM 1200 un notable 150 %.

La excepción es Nissan, ya que la compañía atraviesa por un ajuste en su producción mundial y en México cerró dos plantas.

Las colocaciones de Versa cayeron 10 % entre enero y septiembre, las de NP300, -3.5 %; y las de March, -12.8 %, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Armadoras

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, comentó que las armadoras tratan de colocar producto de diferentes plantas de manufactura en los mercados que todavía tienen capacidad de absorción, como el mexicano, que dentro de los 20 más grandes a nivel mundial, reporta un crecimiento de 5 % en este 2026.

Las armadoras con mayor proporción de ventas de autos hechos en México son: Nissan, con 75 % de ventas totales; Chrysler, 45.7 %; y Volkswagen, 41 %, indica Monex.

Rosa Rubio, analista de Monex, dijo que el mercado interno es pequeño comparado con las exportaciones hacia Estados Unidos ya que 80 % de la producción se exporta hacia la Unión Americana.

“Esas caídas en producción y exportación no se compensan con el dinamismo que hemos visto en ventas del mercado interno. Ayuda a compensar, pero no es 100 %.

“El ‘boom’ de las ventas internas es algo que debemos considerar, pero tenemos que ver qué tanto de esa proporción es importado y qué tanto estamos fabricando acá”, aseguró.

Mientras que la participación de lo hecho en México en las ventas totales alcanzó 33 % durante el mismo periodo.