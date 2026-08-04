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Van por prohibición total de posesión de fauna silvestre

Agosto 04 del 2026
Van por prohibición total de posesión de fauna silvestre

La diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para prohibir de manera absoluta la posesión y reproducción de fauna silvestre como mascotas o animales de compañía con fines de comercialización.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual propone reformar la Ley General de Vida Silvestre y derogar la fracción IX del artículo 10, que actualmente faculta a las entidades federativas para crear y administrar un “padrón de mascotas de especies silvestres y aves de presa”.

Según la legisladora, esto permitirá fortalecer el bienestar animal y forzará a las autoridades a adoptar medidas de trato digno y respetuoso.

Martínez Ruiz abundó que en los últimos años se han documentado numerosos casos de ejemplares de especies silvestres en cautiverio, particularmente felinos, en domicilios particulares y bajo condiciones deplorables.

La iniciativa también aborda el crecimiento del comercio digital de estos animales, situación que ha orillado a establecer un marco jurídico mediante definiciones precisas de conceptos como “mascota” y “animal de compañía”, a fin de fijar requisitos y procedimientos más estrictos.

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