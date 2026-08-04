Van por prohibición total de posesión de fauna silvestre

La diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para prohibir de manera absoluta la posesión y reproducción de fauna silvestre como mascotas o animales de compañía con fines de comercialización.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual propone reformar la Ley General de Vida Silvestre y derogar la fracción IX del artículo 10, que actualmente faculta a las entidades federativas para crear y administrar un “padrón de mascotas de especies silvestres y aves de presa”.

Según la legisladora, esto permitirá fortalecer el bienestar animal y forzará a las autoridades a adoptar medidas de trato digno y respetuoso.

Martínez Ruiz abundó que en los últimos años se han documentado numerosos casos de ejemplares de especies silvestres en cautiverio, particularmente felinos, en domicilios particulares y bajo condiciones deplorables.

La iniciativa también aborda el crecimiento del comercio digital de estos animales, situación que ha orillado a establecer un marco jurídico mediante definiciones precisas de conceptos como “mascota” y “animal de compañía”, a fin de fijar requisitos y procedimientos más estrictos.