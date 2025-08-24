Van por regulación de cascos certificados para motocicletas

Senadores, diputados, empresarios y especialistas impulsan normas y medidas legales que permitan frenar la proliferación de cascos de motociclistas, la mayoría importados, que no cumplen con las medidas de seguridad y son causantes de secuelas graves y muertes cuando ocurren accidentes.

En el acto “Seguridad que salva vidas: innovación y asequibilidad en cascos certificados”, la diputada de MC, Patricia Mercado Castro señaló que 33 % de las personas que mueren en accidentes viales son usuarias de motocicletas y existe una creciente preocupación en la opinión pública por estas cifras.

En ese sentido, dijo que los legisladores trabajan en la regulación del uso de transporte individual de motocicletas eléctricas y de combustión interna, a fin de superar la visión generalizada de que son vehículos peligrosos, así como buscar transformarlos en herramientas de transporte que ayuden a que los habitantes tengan una mejor calidad de vida.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, expuso que es necesario garantizar la adquisición de cascos certificados a precios accesibles, así como fomentar la innovación para que estos dispositivos sean cada vez más seguros.

El senador por Morena consideró que este tipo de encuentros representan una oportunidad para impulsar políticas públicas y modificar los marcos regulatorios para favorecer la certificación, el acceso económico y la obligatoriedad del uso del casco, con un enfoque de derechos y equidad.