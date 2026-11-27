Los coordinadores de los partidos Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC presentaron una iniciativa de reforma a diversas leyes para regular los seguros de gastos médicos mayores, como la precisión las reglas de ajuste de primas o identificar el alcance real de sus coberturas.

El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, solicitó que se le dispensarán todos los trámites y se discutiera de inmediato; sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, pidió que se dictamine en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y se apruebe el próximo martes.

El proyecto plantea modificar las Leyes Federal de Protección al Consumidor; sobre el Contrato de Seguro; de Instituciones de Seguros y de Fianzas; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y General de Salud.

“No queremos estigmatizarlas (a las empresas de seguros), lo que queremos es poner límites a la injusticia contra este sector de la población (adultos mayores)”, explicó Ricardo Monreal al presentar la iniciativa en tribuna.