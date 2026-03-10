Van por regular uso de celulares en escuelas

México quiere abrir un debate para estudiar una regulación en el uso de teléfonos celulares en las escuelas por los “graves riesgos” que tiene la tecnología en la salud mental de los jóvenes, en un contexto en el que 79 países ya han tomado alguna medida al respecto, explicó el secretario de Educación, Mario Delgado.

El secretario federal mexicano alertó de los “grandes riesgos” asociados a las redes sociales o la inteligencia artificial, de modo que remarcó que el objetivo es alcanzar una cultura digital “responsable, consciente y crítica”.

Sin decantarse por un modelo en concreto, Delgado recordó que ya hay al menos 79 países de todo el mundo que han aprobado algún tipo de medida en este sentido, por lo que defendió que México tiene que hacer lo propio.

Citó el caso de la prohibición de que los menores de 16 años puedan tener una cuenta en redes sociales por parte del Gobierno australiano o la discusión aún abierta en España de si “deben entrar o no los celulares a las escuelas”.

“Hay muchos ejemplos de regulación en el mundo. Entonces, primero nosotros queremos abrir este debate nacional y veremos las conclusiones”, agregó Delgado.

Por ello, confía en que el resultado del debate sean “conclusiones claras” que sirvan para “proteger a nuestras infancias y juventudes”.

Una de sus principales preocupaciones es que los menores se hallan “totalmente desamparados” en el ecosistema de las redes sociales, ya que -alertó- si tienen un teléfono móvil “los estamos exponiendo a riesgos que ni siquiera hemos imaginado o calculado”.