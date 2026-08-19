Van por transparentar cifras de homicidio doloso

El Gobierno Federal informó que para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, a partir del 1 de septiembre, las cifras preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos dejarán de estar disponibles en el portal http://informeseguridad.sspc.gob.mx/ y la consulta se realizará en la página oficial del Gabinete de Seguridad.

Detalló que en este portal se publicarán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades federativas, lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos.

Indicó que los reportes podrán consultarse en los siguientes enlaces:

Homicidios dolosos: https://gabinetedeseguridad.gob.mx/homicidios/. Vehículos robados: https://gabinetedeseguridad.gob.mx/vehiculos-robados/. Información consolidada del SESNSP: https://www.gob.mx/sesnsp.