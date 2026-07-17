Van seis periodistas asesinados en 2026

En lo que va de 2026, seis periodistas y comunicadores han sido asesinados en cuatro estados del país; tres casos se cuentan en Veracruz.

En enero, en Poza Rica, Veracruz, fue asesinado el reportero del portal Digital Código Norte. Fue atacado al interior de un restaurante bar, donde estaba con su familia.

Mientras que el 2 junio, la reportera Roxana Rivera fue sacada a la fuerza de su domicilio por hombres armados, en el municipio de Nanchital, Veracruz. La fecha es de cuando se dio a conocer el video. El 3 de julio las autoridades confirmaron su muerte.

El día 11, en Poza Rica, Luis Ángel López, reportero de nota roja del periódico Vanguardia, fue asesinado. El comunicador tenía medidas cautelares de la Comisión para la protección de periodistas.

Así también, el 30 del mes, Carlos Ramos, editor de la página informativa Real Cintalapa, Chiapas, fue baleado tras hacer una transmisión por el triunfo de la Selección Nacional contra Ecuador. Se reportaba grave.

El 5 julio también la Fiscalía de Guerrero confirma que un cuerpo encontrado con señas de tortura pertenece a Alex Serna, ambientalista y comunicador de Zihuatanejo, quien llevaba 12 días desaparecido.

Y finalmente, el 16 julio, Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Puebla.