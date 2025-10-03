Vandalismo en marcha del 2 de octubre

Este 2 de octubre de 2025, durante la mega marcha en conmemoración a 57 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco, ocurrida durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, se registraron agresiones a periodistas, vandalismo y saqueo de comercios.

La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas, con destino a la plancha del Zócalo capitalino. Durante el trayecto, los participantes recorrieron distintos puntos como Tlatelolco, Eje Central y Plaza de la Constitución.

Con banderas de Palestina y carteles, contingentes universitarios proclamaron consignas y exigieron justicia sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa y la crisis de desapariciones en México.

Pese a que el secretario de Gobierno, César Cravioto, indicó que junto al jefe policiaco capitalino, Pablo Vázquez, se supervisaría la seguridad de la marcha, se reportó una cifra preliminar de al menos 40 lesionados, 22 de ellos policías.

Asimismo, fotoperiodistas y reporteros fueron agredidos mientras realizaban la cobertura de la marcha.

Integrantes del Bloque Negro prendieron fuego a madera, cascos y escudos que le arrebataron a los elementos policiacos de la Ciudad de México.

Durante los enfrentamientos, los elementos de seguridad intentaron repeler a los manifestantes con extintores y gas de chile. Por su parte, los del Bloque Negro lanzaron petardos, palos y piedras.