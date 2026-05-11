Vandalizan casa del senador Javier Corral

La casa del exgobernador y senador por Morena, Javier Corral Jurado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, apareció la mañana de este domingo vandalizada.

El inmueble se localiza en las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica, en la colonia Partido Romero, en donde se dejaron una serie de mensajes con tinta negra en la barda principal.

Los mensajes decían: “DEP Esperanza Miranda” y “DEP Esperanza Miranda Molinar”.

Además de los mensajes se dejó un arreglo funerario en una de las puertas de la vivienda.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Esperanza Miranda Molinar era la antigua dueña de la vivienda que ahora es propiedad del senador por Morena, y con quien se entabló una controversia en su administración como gobernador al momento de adquirir la propiedad por parte de él, ya que se dice la señora lo acusó de despojarla con engaños de su casa.

De momento no se reportan personas detenidas ni tampoco el senador ha brindado alguna postura.