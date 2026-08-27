Ve fraude Janine Otálora a la ley en elección

La expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, denunció que la Sala Superior validó procesos electorales adelantados, como la elección de “coordinadores de la defensa de la transformación” y sus similares en el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mediante “equivalentes funcionales” y un fraude y flagrante violación a la ley, generando una realidad jurídica paralela, desinformación y desconfianza ciudadana.

Precandidatos

Al participar en el Seminario “Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la magistrada electoral en retiro lamentó que se haya llegado a esta situación en la que Morena nos está anunciando esta semana a sus precandidatos a las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Reconoció que hay algunos intentos “tibios” por parte de alguno que otro consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) para regular esta situación o prohibirla, pero lo principal es que existe una “apatía total” por parte de las autoridades electorales.

Precampaña

“Y aquí empezaré con una pregunta de qué sucede en una democracia cuando la desinformación como manipulación de la verdad legal proviene de un tribunal constitucional que tiene la última palabra en el espacio político electoral”, subrayó.

Janine Otálora recordó que para el proceso electoral de 2024, Morena hizo precampaña ilegal durante dos meses, y ante las quejas presentadas ante el TEPJF, la Sala Superior determinó que no implicaban una conducta que pudiera afectar los principios de legalidad o equidad en la contienda. “Esto es una argumentación sumamente grave”, advirtió.