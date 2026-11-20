El presidente de la Junta de Coordinación Política, (Jucopo) Ricardo Monreal, descalificó la demanda de juicio de protección de derechos político-electorales de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para exigir que se publique la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Una diferencia política no debe convertirse desde el primer momento en una controversia judicial. Sostengo, el resultado de acudir al tribunal electoral es respetable y entiendo que tiene efectos de protagonismo fugaz político, pero no tiene consistencia en un acuerdo que le sirva a la democracia, puede servir ahorita mediáticamente y en la nota, pero díganme: ¿qué propósitos logrará? Ninguno”, dijo.

Señaló que ahora, la Cámara de Diputados deberá esperar a que el Tribunal Electoral emita una resolución para que se apruebe la emisión de la convocatoria del INE, y ésta sea aprobada por la mayoría.