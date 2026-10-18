Velan a la doctora Cristina, asesinada en Coatzacoalcos

La fotografía del grupo de generación estudiantil se encuentra colgada en la pared, como un mudo testigo de la vida de la doctora Cristina Ramos Argüello, asesinada el pasado jueves en el sur de Veracruz.

Junto a la imagen, aparece un pequeño retrato con el rostro de la recién egresada Cristina, la mujer asesinada a los 34 años en el fraccionamiento Santa Cecilia del puerto de Coatzacoalcos.

Y en medio de docenas de publicaciones en redes que señalan al novio de su hija como presunto responsable.

Como lo reportó previamente El Universal, el sur de Veracruz lloró y despidió a la doctora Cristina Ramos Argüello.

Horas y días después de que fue hallado el cuerpo de la doctora del Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, los habitantes de esta región fueron conociendo detalles de su crimen y, con ello, se llenaron de indignación.

Las imágenes de la hermana y el padre de la mujer de 34 años, recordando los momentos previos a que su hija fuera asesinada en el fraccionamiento Santa Cecilia, conmovieron a toda la población.