Velasco confía ganar con el voto joven

El senador con licencia, Manuel Velasco Coello, afirmó que son un equipo ganador y representan a la juventud, a la renovación generacional; “representamos lo nuevo para México y lo nuevo para el país”.

En su gira por Zacatecas al realizar la Asamblea en la Plaza Miguel Auza precisó que van con todo y sin miedo, con la convicción de que saben van a ganar.

Velasco Coello se dijo confiado en ganarse la confianza de los mexicanos que no militan en algún partido político y, con ello, derrotar a los otros contendientes:

“Es una encuesta donde no van a participar solamente los militantes o simpatizantes de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, sino que habrá de participar simpatizantes o ciudadanos que no militen o no simpaticen con ningún partido político, ciudadanos que se consideren independientes”, indicó el exgobernador de Chiapas.

Este mismo mensaje lo replicó por la tarde en la plazuela Miguel Auza durante una asamblea informativa, donde se autonombró el representante de las nuevas generaciones.

“Vamos con la convicción de que siempre hemos ganado, de que somos un equipo ganador, de que somos un equipo de mujeres y hombres que representamos a la juventud, que representamos la renovación generacional, que representamos lo nuevo para Zacatecas, lo nuevo para México, lo nuevo para el país”, sostuvo el chiapaneco.

Manuel Velasco hizo un llamado al resto de los contendientes en la encuesta para que, sin importar los resultados, mantengan la unidad y los compromisos previos a este proceso.

“Hay que respetar la palabra, hay que respetar el compromiso, de mi parte yo aquí en la plaza pública de Zacatecas reitero mi compromiso de respetar los acuerdos que hice el día que me registré”, comentó.