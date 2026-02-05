Ven a Trump como amenaza para la paz en el país

La capacidad de México para afrontar amenazas para la paz, la seguridad y la democracia se ha ido erosionando en los últimos seis años. Y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha convertido en una nueva amenaza para la paz mexicana.

Esta conclusión se desprende de la publicación de la última versión del Índice Normandía, desarrollado por el Servicio de Información del Parlamento Europeo y la comparación de la información ahí presentada con los datos divulgados desde la edición 2020, en la que por vez primera se dedicó un apartado de evaluación a México.

“Los resultados del ejercicio de 2025 sugieren que el nivel de amenazas para la paz es el más alto desde que se creó el índice, lo que confirma la tendencia a la baja en la seguridad mundial como consecuencia de los conflictos, la rivalidad geopolítica, la creciente militarización y las amenazas híbridas”.

Las conclusiones del informe se basan en datos recopilados en 2024 y 2025, y utilizados para comparar la paz entre naciones y regiones, en función de las capacidades de los Estados para abordar y evitar un posible deterioro ante nueve amenazas potenciales, entre ellas inseguridad energética, crisis económicas y criminalidad.