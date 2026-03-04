Ven cada vez más difícil el apoyo de PT y PVEM

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que “cada vez se pone más difícil” que los aliados de Morena, el PT y el PVEM, apoyen la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pero, obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados cada vez se pone más difícil, porque evidentemente con sus expresiones de ellos, adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar, ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen”, dijo en conferencia de prensa.

Monreal Ávila insistió en que si el PT y el PVEM votan en contra de la reforma electoral, no se fracturará la alianza con Morena, de cara a la elección intermedia del próximo año.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que su bancada votará en contra de la reforma electoral, y que espera que el PT y el Partido Verde asuman su responsabilidad.

Acuerdan senadores de Morena “no maltratar” a PT y PVEM

Y al reconocer que se viven días decisivos para la viabilidad de la reforma electoral, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió a su grupo parlamentario no maltratar a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) y tratar de convencerlos de que respalden la iniciativa presidencial.

Entrevistados por separado, diversos senadores morenistas informaron que durante la reunión de la bancada previa a la sesión ordinaria, se reconoció que es importante mantener una buena relación con ambos partidos aliados para poder concretar la reforma electoral.

Reforma no contempla desaparición del PREP

Además, Ignacio Mier Velazco aseguró que la reforma electoral no contempla la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Informó que entre las modificaciones que se han hecho a la propuesta original de la Comisión Presidencial está que el PREP se mantenga como hasta ahora, porque es un instrumento que ofrece certeza electoral.

“El PREP se queda, sí. Siempre se ha dicho que se va a quedar. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”, subrayó.

PVEM se deslinda de dichos de sus legisladores

Por otra parte, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, se deslindó de las declaraciones que han hecho los legisladores de su partido respecto a la reforma electoral, afirmando que son “expresiones a título personal” y el partido no ha analizado de manera colegiada la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El Partido Verde Ecologista de México informa a la opinión pública que las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido”.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM emitirá un comunicado oficial una vez evaluada la iniciativa de reforma electoral. Reiteramos nuestro compromiso con un análisis responsable sobre una iniciativa tan trascendente para México”, señaló la dirigencia del Verde.

Esta aclaración ocurre luego de que el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, afirmó que esa fuerza política respalda en un 90 o 95 por ciento la propuesta de reforma.

Reforma divide a coordinadores

Así también, el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, evitó emitir una postura sobre la reforma electoral y dijo que opinará hasta que analicen la redacción de la iniciativa, que podría llegar a San Lázaro este martes.

“No se vale descalificar algo por lo que creemos que va a venir, que atenta contra nosotros, o no se vale avalar algo sin siquiera tener claridad de ello”, comentó al término de la sesión ordinaria del martes.

Reforma electoral “promueve bipartidismo”: Leonel Godoy

Por otra parte, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, pidió que, una vez llegada la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se implemente un proceso exhaustivo de revisión, pues advirtió que el proyecto promueve el bipartidismo.

En una reunión privada que se llevó a cabo entre diputadas y diputados de Morena, Godoy Rangel se dijo “preocupado”, pues la implementación de un sistema que garantice una curul a 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero que obtuvieron los mejores resultados en su partido, provocaría que en México solo gobierne el PAN y Morena.